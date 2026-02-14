Rimini, rapina al Conad di via Marecchiese: pistola puntata contro la cassiera

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rimini

Attimi di paura ieri poco prima delle 19 al supermercato Conad di via Marecchiese, a Rimini. Un uomo, descritto come giovane, è entrato nel negozio affollato e, impugnando una pistola – una Beretta 92 – ha urlato: «Tutti a terra, questa è una rapina».

Sotto la minaccia dell’arma, puntata contro una cassiera e un cliente, il malvivente si è fatto consegnare il denaro contenuto in due casse, per poi fuggire a piedi. All’esterno lo attendeva un complice in scooter, con cui si è dileguato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rimini, che hanno avviato le indagini. Fondamentali saranno le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Non è ancora chiaro se l’arma fosse vera né l’entità del bottino. Nessuno è rimasto ferito.