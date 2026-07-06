Morciano di Romagna: al via “4 Vie – Street Fest” tra musica, mercatini e street food

Street food, mercatini e iniziative per tutte le età: si replica il 29 luglio, sempre a partire dalle ore 19

Le vie del centro di Morciano di Romagna tornano a riempirsi di musica, colori e persone con la prima edizione di "4 VIE – Street Fest", l'iniziativa promossa dal Comune di Morciano di Romagna nell'ambito del cartellone estivo. L'appuntamento è in programma mercoledì 8 luglio, dalle ore 19, e tornerà anche mercoledì 29 luglio, con una formula inedita pensata per coinvolgere famiglie, residenti e visitatori.

Ogni strada avrà una propria identità, offrendo esperienze diverse tra musica, gastronomia, mercatini e occasioni di svago per tutte le età.

In via Roma spazio al DJ set e al Car Boot Sale, il mercatino dedicato agli oggetti usati e al riuso creativo. Via Fratti sarà invece il punto di riferimento per i più piccoli con il Mercatino dei Bambini e i gonfiabili. In via Colombari protagonisti saranno il DJ set e lo street food, mentre via Bucci ospiterà shopping e mercato, coinvolgendo le attività commerciali e gli operatori del territorio.

L'iniziativa punta a valorizzare il centro cittadino, sostenere il commercio di prossimità e offrire un'occasione per vivere Morciano in modo diverso, passeggiando tra le vie del paese in un clima di festa e socialità.

«Vogliamo continuare a proporre eventi che rendano il centro sempre più vivo e partecipato – dichiara il sindaco Andrea Agostini –. "4 VIE – Street Fest" è un appuntamento che unisce divertimento, commercio e voglia di stare insieme, contribuendo a valorizzare il nostro paese e le sue attività. Invitiamo cittadini e visitatori a vivere queste due serate insieme a noi».

«L'idea – aggiunge il consigliere comunale con delega agli Eventi Andrea Venturini – è quella di trasformare il centro in un percorso da scoprire, dove ogni via offre qualcosa di diverso. Musica, mercatini, street food e iniziative per i bambini si intrecciano in un evento pensato per coinvolgere tutte le generazioni e far vivere Morciano in tutta la sua vivacità».

Per partecipare al Mercatino dei Bambini è possibile richiedere informazioni e iscriversi contattando il numero 366 4488754. L'ingresso è libero.