Morciano di Romagna, Andrea Agostini candidato sindaco con “Morciano Viva”

La lista civica sostenuta da esponenti del centrodestra punta alla continuità amministrativa e alla crescita del territorio, con programma e squadra in via di presentazione

È stata ufficializzata la candidatura di Andrea Agostini a sindaco di Morciano di Romagna per la lista civica “Morciano Viva”. All'interno della lista civica sono presenti esponenti riconducibili ai principali partiti del centrodestra "in un progetto" si legge nella nota "che non nasce da logiche di appartenenza, ma dalla volontà condivisa di dare stabilità e prospettiva al futuro del paese".

Una scelta di continuità "a un lavoro amministrativo iniziato ormai nove anni fa. In questi anni sono stati progettati e avviati interventi strategici, dalla riqualificazione urbana agli investimenti su servizi fondamentali come il centro culturale polivalente e le infrastrutture scolastiche e tutti i progetti legati al PNRR."

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati tutti i componenti della squadra e sarà presentato nel dettaglio il programma elettorale. "Un programma" conclude la nota "che nasce dall’ascolto del territorio e che punta a consolidare quanto realizzato, aprendo al contempo nuove prospettive di crescita per Morciano di Romagna".