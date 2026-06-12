Morciano di Romagna, si insedia il nuovo Consiglio comunale

Giuramento del sindaco Agostini e presentata la nuova Giunta: ecco tutte le deleghe e gli incarichi per il prossimo mandato amministrativo

Si è svolta nella giornata di giovedì 11 giugno la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Morciano di Romagna dopo le recenti elezioni amministrative. Il Consiglio ha proceduto all'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Successivamente il sindaco Andrea Agostini ha prestato il giuramento previsto dalla normativa vigente. È stata inoltre comunicata la composizione della nuova Giunta comunale. Mirco Ripa è stato nominato vicesindaco con deleghe a Sanità e Sicurezza. Gli assessori sono Marzia Ghigi, con deleghe a Cultura e Scuola, Patrizia Rossi, con deleghe a Bilancio e Tributi, e Rosina Martella, con deleghe a Famiglia e Servizi sociali. Nel corso della seduta sono state inoltre assegnate le deleghe operative ai consiglieri comunali: Andrea Venturini seguirà Eventi e rapporti con le associazioni, Sabrina Sorci le Pari opportunità, Silvano Menghi il Decoro urbano e Giuseppe Volpe lo Sport. Il Consiglio ha poi proceduto all'elezione di Sabrina Sorci come presidente e di Giulio Giorgi come vicepresidente del Consiglio Comunale, nonché alla costituzione della Commissione Elettorale Comunale e alla nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Con la prima seduta si apre ufficialmente il nuovo mandato amministrativo, che guiderà il Comune di Morciano di Romagna nei prossimi cinque anni.

Il saluto del Sindaco Andrea Agostini:

“Oggi è per me un momento di grande emozione e di profonda responsabilità.

Assumo ufficialmente l’incarico di Sindaco di Morciano di Romagna con gratitudine e con la piena consapevolezza dell’impegno che questo ruolo comporta.

Ringrazio innanzitutto le morcianesi e i morcianesi che, con il loro voto, hanno scelto di affidarmi la guida del nostro Comune.

Il risultato delle urne non è un traguardo, ma l’inizio di un cammino che voglio percorrere insieme a voi, passo dopo passo, con trasparenza, ascolto e concretezza.

Desidero rivolgere un pensiero all’amministrazione uscente, al Sindaco che mi ha preceduto, a cui va il riconoscimento il lavoro svolto.

Noi raccogliamo questa eredità con senso di continuità istituzionale, ma con la determinazione a imprimere quel cambiamento che i cittadini ci hanno chiesto con chiarezza.

Da oggi sarò il Sindaco di Morciano: di chi mi ha votato, di chi ha scelto un altro candidato, e anche di chi ha deciso di non recarsi alle urne.

Le opinioni possono essere diverse, le sensibilità politiche anche, ma la casa è una sola: Morciano di Romagna.

Il compito di questa amministrazione sarà unire, non dividere; ricucire, non alimentare contrapposizioni; costruire una comunità in cui nessuno si senta escluso o dimenticato.

Ascolto, dialogo e partecipazione non saranno solo parole pronunciate oggi, ma il metodo di lavoro quotidiano che ci impegniamo a seguire".



