Morciano di Tutti: il programma sulle opere pubbliche e la viabilità

“Morciano punto naturale della Valconca: per chi arriva, per chi si ferma e per chi la sceglie per scoprire il territorio”

Le opere pubbliche non sono solo cemento e asfalto, ma l’ossatura su cui poggia la vita di una comunità – sottolinea la lista civica Morciano di Tutti -. Vogliamo una Morciano che sia accogliente per chi la vive e attrattiva per chi la visita, dove ogni intervento sia guidato dal pragmatismo, dalla sicurezza e dalla valorizzazione della nostra identità. Investire nei lavori pubblici significa investire nel benessere quotidiano e nella bellezza del nostro paese. Le porte di accesso della città devono comunicare la nostra identità e il decoro di un centro che deve essere punto di riferimento per l'intera Valconca”.

Viabilità e accessibilità

“Vogliamo migliorare la viabilità e l’accessibilità, con attenzione a parcheggi e gestione dei flussi nei momenti di maggiore affluenza. Il nostro obiettivo è quello di creare un piano di interconnessione urbana tra piazza, area fiera, biblioteca, auditorium, commercio e spazi pubblici”.

Mobilità dolce con i comuni vicini

“Inoltre, vogliamo realizzare una rete di percorsi e itinerari in sicurezza con gli altri comuni vicini della Valconca, riaprire un vero collegamento con la zona mare e riqualificare le ciclabili, come quella che va dal cimitero a Pianventena, così come il sentiero lungo il Conca, che risulta poco accessibile. A Morciano non ci si deve arrivare solo in auto ma anche e soprattutto in bici e sempre in sicurezza”.

Aree pedonali temporanee

“Vogliamo costruire aree pedonali temporanee per ritagliare spazi che, in occasione di eventi e iniziative, possano trasformarsi in isole di aggregazione sicure”.

Piazza del Popolo

“Piazza del Popolo deve ritornare a essere il ruolo di centro pulsante della vita cittadina, un polo culturale integrato: Biblioteca e Auditorium si trasformeranno in un hub unico e interconnesso. Un luogo dedicato a manifestazioni, studio e aggregazione sociale”.

Via Largo Centro Studi e parcheggio Centro Commerciale Il Mulino del Conca

“Vogliamo mettere in sicurezza Via Largo Centro Studi, per decongestionare il traffico e individuare nuovi parcheggi, ma anche intervenire sul parcheggio sotterraneo di fronte al Centro Commerciale Il Mulino del Conca”.

Parco del Conca

“Il Parco del Conca e il suo laghetto devono tornare ad essere pienamente fruibili attraverso una manutenzione attenta e nuovi servizi minimi che ne garantiscano la vivibilità”.

Morciano centro per la Valconca

“Per noi essere al centro significa funzionare al meglio ed essere più facili da vivere ogni giorno. Morciano deve diventare un punto naturale della Valconca: per chi arriva, per chi si ferma e per chi la sceglie per scoprire il territorio”.