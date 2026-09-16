Morciano, dieci viaggi raccontati nella nuova rassegna “Sconfinamenti”

Da ottobre a maggio incontri con viaggiatori, fotografi e appassionati

Il viaggio come esperienza, scoperta, incontro e occasione per guardare il mondo da prospettive diverse. È questo il filo conduttore di “Sconfinamenti”, la nuova rassegna culturale di incontri e racconti dal mondo promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Morciano di Romagna e dalla biblioteca comunale G. Mariotti, con un calendario che accompagnerà il pubblico dall’autunno 2026 fino alla primavera 2027.

Saranno dieci gli appuntamenti, tutti in programma alle ore 21 alla Sala Ex Lavatoio di via Concia 11, durante i quali viaggiatori, fotografi e appassionati condivideranno esperienze molto diverse tra loro. Non soltanto mete lontane, dunque, ma anche cammini, incontri, immagini, avventure personali e storie capaci di raccontare territori e persone.



Il nome stesso della rassegna, “Sconfinamenti”, racchiude lo spirito dell'iniziativa: superare confini geografici e culturali attraverso il racconto di chi ha scelto di mettersi in viaggio. Il programma spazia infatti dalla Romagna all'Europa, dal Cammino di Santiago all'America Latina, fino all'Asia, all'Africa e all'Everest, senza dimenticare il mare e il mondo sommerso.

Ad aprire il calendario sarà, venerdì 2 ottobre 2026, Mauro Vanucci con “Viaggio nel dialetto romagnolo”: uno sconfinamento che parte dal territorio e dalle sue radici, attraverso la lingua e l'identità della Romagna.

Il 16 ottobre sarà invece la volta di Daniele Grassetti con “L'Europa a piedi e in bicicletta”, racconto di un'esperienza slow caratterizzata anche da un forte valore sociale. Il 6 novembre spazio a Marco Bruckner, che porterà il pubblico lungo il percorso di “Santiago di Compostela”, nell'anno santo compostelano.

Il viaggio tornerà protagonista venerdì 27 novembre con Matteo Nanni e “Storia di un motoviaggio in solitaria – Matthew on the Road”, esperienza vissuta sulle due ruote e raccontata attraverso chilometri, incontri e luoghi attraversati. A chiudere gli appuntamenti del 2026 sarà, venerdì 11 dicembre, Gian Maria Mazza con “Altipiani di luce: Ecuador, Perù, Bolivia”, un percorso attraverso il Sud America raccontato con l'occhio della telecamera.

“Sconfinamenti” ripartirà poi nel gennaio 2027. Il primo appuntamento del nuovo anno è fissato per venerdì 22 gennaio con Laura Trebbi e “Malesia e Singapore – Un'Asia dai mille volti”. Il 19 febbraio sarà protagonista Davide Arlotti con “Storie attraverso la fotografia”, una serata dedicata a emozioni, vite e sguardi catturati attraverso l'obiettivo.

Il 19 marzo toccherà a Claudio Piani con “Road to Everest”, racconto di un percorso che conduce “dallo zerbino di casa al campo base della montagna più alta del mondo”. Il 19 aprile Daniele Gusella presenterà invece “La mia Africa”, esperienza nella quale il viaggio si intreccia con l'impegno e la solidarietà.

A chiudere l'intera rassegna sarà Renato Santi, venerdì 14 maggio, con “Magie di un mondo sommerso”, un incontro dedicato alla bellezza nascosta del mare.