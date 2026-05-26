Morciano e Mondaino al voto: Andrea Agostini e Amerigo Ottaviani i nuovi sindaci

In Romagna, conferme a Imola e Faenza: Boschetti vince a Cervia. Affluenza in forte calo

Marco Panieri e Massimo Isola si confermano sindaci rispettivamente a Imola e Faenza, mentre a Cervia vince Mirko Boschetti. Al centrodestra vanno invece Verghereto, con Simone Mercatelli, e Morciano di Romagna, con Andrea Agostini. A Mondaino eletto Amerigo Ottaviani, unico candidato.

Il dato politico più evidente della tornata elettorale resta però il forte calo dell’affluenza, scesa in quasi tutti i Comuni al voto, con flessioni anche superiori ai 10 punti percentuali.

A Imola Panieri ottiene il 72,55% dei voti, staccando nettamente Nicolas Vacchi, fermo al 19,46%. A Faenza Isola viene rieletto con il 62,22%, davanti al candidato del centrodestra Gabriele Padovani (31,91%).

A Cervia Boschetti supera il 52% e conquista il Comune dopo il commissariamento dell’amministrazione precedente. Distanti gli altri candidati, con Marco Delorenzi al 27,89%.

A Morciano di Romagna prevale Andrea Agostini con il 53,79%, mentre a Verghereto Simone Mercatelli vince con il 59,34%.

A Mondaino, dove la sfida era soprattutto sul quorum, l’affluenza supera il 54%: Ottaviani viene così eletto con 538 preferenze.