Morciano, Fringillia richiama allevatori da tutta Europa: debutta Valconca Morphè

Sabato e domenica al padiglione fieristico torna la mostra internazionale dedicata ai fringillidi e ai loro ibridi. Attesi visitatori e appassionati anche dall’estero.

Morciano si prepara ad accogliere allevatori e appassionati di ornitologia provenienti da tutta Europa. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il padiglione fieristico di via XXV Luglio ospiterà la 36ª edizione di Fringillia + Ibridia, manifestazione dedicata ai fringillidi e ai loro ibridi. Quest’anno si aggiunge una novità: la prima edizione di Valconca Morphè, con le mostre specialistiche dei canarini di forma e posizione, lisci e arricciati.

L’organizzazione è affidata all’Associazione Adriatica Allevatori di Rimini e all’Associazione Pesarese Ornicoltori, insieme ai club di specializzazione. Nel corso degli anni Fringillia si è affermata come un appuntamento di richiamo internazionale per chi alleva e studia specie come cardellini, lucarini e organetti. L’edizione 2026 amplia l’offerta con un percorso dedicato anche ai canarini, tra cui le razze Border, Fife Fancy, Norwich, Yorkshire, Crest e Gloster. In programma le specialistiche AGI, Crested, Fife Fancy, Gloster, Lizard, Norwich, Razza Spagnola e Salentino. La manifestazione ha ricadute anche sul turismo locale. Espositori, visitatori e accompagnatori potranno soggiornare nelle strutture ricettive della Valconca e frequentare ristoranti e attività commerciali. "Una manifestazione capace di richiamare persone da tutta Europa, anche fuori dalla stagione estiva, rappresenta un’opportunità per le attività locali e per far conoscere la nostra vallata", sottolinea il sindaco di Morciano, Andrea Agostini, che ringrazia organizzatori e associazioni coinvolte. Soddisfazione anche da parte di Alex Valentini, presidente dell’Associazione Adriatica Allevatori, che attribuisce la crescita dell’evento al lavoro svolto negli anni e alla collaborazione con il Comune. Secondo Valentini, l’affluenza contribuisce a sostenere le strutture ricettive, i ristoranti e le attività di Morciano e dei paesi vicini.

Tra i temi al centro della manifestazione c’è il benessere animale. L’allevamento richiede attenzione quotidiana all’alimentazione, alla pulizia, agli spazi, al trasporto e alle esigenze delle singole specie. La mostra rappresenta anche un’occasione di confronto tra allevatori sulle pratiche di cura e riproduzione. In specifici programmi scientifici, inoltre, l’allevamento in cattività può contribuire alla conservazione di specie minacciate e a progetti di reintroduzione, quando previsti e autorizzati.

Le specialistiche di Fringillia + Ibridia riguarderanno canarino selvatico, cardellino, cardinalino, diamante di Gould, verdone, ciuffolotto e crocieri. Il programma si apre venerdì 30 ottobre, dalle 9 alle 19, con l’alloggiamento degli esemplari iscritti al concorso. Sabato gli espositori potranno completare le operazioni dalle 7 alle 8, mentre i giudizi inizieranno alle 8.30. La mostra mercato sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 18; gli uccelli in concorso potranno essere osservati al termine dei giudizi, indicativamente intorno all’ora di pranzo. Domenica l’ingresso per il pubblico sarà possibile dalle 8.30 alle 14. Il ritiro dei premi inizierà alle 10, mentre quello degli animali esposti è previsto dalle 14, salvo diversi accordi con gli organizzatori e i club di specializzazione.