IL CASO Usò i pc di servizio per spiare fascicoli a suo carico: licenziato agente di Polizia locale a Rimini

Il 51enne Simone Mazzi avrebbe utilizzato i computer del Tribunale per verificare eventuali fascicoli a suo carico e realizzare dossier politici. Il reato era stato estinto con la messa alla prova

Il Comune di Rimini ha licenziato Simone Mazzi, agente della Polizia locale in servizio alla polizia giudiziaria e consigliere di Futuro Nazionale a Montefiore. Secondo quanto riportato da il Resto del Carlino, durante la campagna elettorale del 2024 avrebbe utilizzato i computer del Tribunale per controllare l'eventuale presenza di fascicoli e querele a suo carico, oltre che per predisporre dossier politici estranei al servizio.

Nonostante l'estinzione del reato dopo la messa alla prova e lo svolgimento di lavori socialmente utili, il Comune ha disposto il licenziamento. Mazzi annuncia ricorso. La vicenda, precisa la fonte, è distinta dall'inchiesta sul nucleo dei cosiddetti "falchi".

Fonte: il Resto del Carlino