Morciano, il Pd attacca la giunta Agostini: "Cinque mesi senza risposte"

Dalle criticità del Centro Giovani al degrado dei parchi, fino alle opere pubbliche in ritardo: la minoranza chiede al Comune una programmazione e tempi certi.

Cinque mesi dopo le elezioni, secondo il Partito democratico di Morciano, restano aperte diverse questioni che attendono risposte dall'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Agostini. La minoranza punta il dito sulla gestione dei Consigli comunali, sulla sicurezza, sul Centro Giovani e sullo stato di parchi, strade e parcheggi.

Il primo nodo riguarda il confronto istituzionale. Il Pd sostiene che nei primi cinque mesi si siano svolti tre Consigli comunali con pochi atti deliberativi e che le interrogazioni e le richieste di chiarimento presentate dal gruppo Morciano di Tutti siano rimaste senza risposta. La richiesta è anche quella di istituire le Commissioni consiliari e le Consulte dei cittadini, previste in campagna elettorale.

Tra le preoccupazioni segnalate dal partito c'è il disagio giovanile, con episodi di vandalismo e una carenza di spazi di aggregazione. Nel mirino finisce soprattutto il Centro Giovani, la cui gestione sarebbe in difficoltà dopo un bando andato deserto e la mancata assegnazione di contributi pubblici. Il Pd contesta inoltre la differenza di trattamento rispetto ai finanziamenti destinati agli eventi estivi: "I soldi per il 'divertimentificio' estivo il sindaco li ha trovati, per il Centro Giovani no, come mai?", si legge nella nota.

Sul fronte del decoro urbano, la minoranza chiede interventi per il Parco del Conca e le altre aree verdi, la manutenzione delle strade e una soluzione ai problemi di sosta, soprattutto nella zona delle scuole. Il partito domanda anche quando sarà completato il parcheggio di via Spallicci e quale sarà il futuro di quello sotterraneo. Segnalata, infine, la casina dell'acqua di via Forlani, indicata come fuori servizio da mesi.

Dubbi anche sulle opere pubbliche. Il Pd chiede aggiornamenti sul completamento del Centro culturale polivalente, sulla gestione della struttura e sulla programmazione della stagione teatrale 2026-2027. Critiche anche sul Piano urbanistico generale (Pug): secondo il partito, dopo l'accantonamento della precedente proposta non sarebbero ancora state illustrate le nuove linee progettuali né avviato un confronto con cittadini, associazioni e categorie economiche. La nota si chiude con un riferimento al prossimo bilancio consuntivo 2026 e a quello previsionale 2027. Il Pd chiede che la programmazione delle opere e dei servizi coinvolga gli organi istituzionali e la cittadinanza. "Non si chiede certo di risolvere tutto in fretta, ma almeno avere risposte e un'adeguata programmazione per affrontare questi problemi", conclude il partito, richiamando le promesse fatte durante la campagna elettorale dalla lista Morciano Viva e dal sindaco Agostini.