Morciano, musica e libri protagonisti dell’estate: due appuntamenti in centro

Mercoledì 22 luglio torna Morciano Summer Vibes con street food e concerto in piazza del Popolo

Prosegue l'estate di Morciano di Romagna con due appuntamenti dedicati alla musica, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio il centro cittadino ospiterà infatti due eventi pensati per coinvolgere pubblici diversi, confermando il ricco calendario estivo promosso dall'amministrazione comunale.

Ad aprire la settimana sarà mercoledì 22 luglio Morciano Summer Vibes, la rassegna che porterà in Piazza del Popolo una serata all'insegna del buon cibo e della musica dal vivo. Dalle ore 19 apriranno gli stand gastronomici, con numerose proposte di street food, mentre alle 21.30 saliranno sul palco i Birri Medi. L'ingresso sarà libero e la piazza diventerà ancora una volta un punto di ritrovo per residenti e visitatori, offrendo un'occasione per vivere il centro storico in un'atmosfera di festa e convivialità.

Il giorno successivo, giovedì 23 luglio alle 18.30, l'attenzione si sposterà nel suggestivo Cortile Mariotti della Biblioteca comunale "G. Mariotti", dove tornerà "L'Ora del Racconto – Aperitivi con l'Autore", il ciclo di incontri dedicato alla letteratura e al dialogo con gli scrittori.

Protagoniste dell'appuntamento saranno Carla Bonvicini, che presenterà il libro Un caffè alla volta, e Clara Piacentini, autrice di Bianca come l'Africa. Al termine della presentazione il pubblico avrà la possibilità di fermarsi per un aperitivo e confrontarsi direttamente con le autrici in un momento informale di approfondimento e condivisione.