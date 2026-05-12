Morciano, riposizionata la corona d’alloro al partigiano Armando Cavalli

L’ANPI Altavalconca richiama il valore della Resistenza e della memoria democratica

A pochi giorni dalle celebrazioni del 25 Aprile, è stata riposizionata la corona d’alloro dedicata al partigiano Armando Cavalli presso la lapide commemorativa adiacente al Comune di Morciano di Romagna. La corona era stata rimossa da ignoti dopo la cerimonia organizzata dall’ANPI Altavalconca alla presenza del commissario prefettizio Mario Puzzo.

Nel ricordare il gesto, l’associazione ha richiamato le parole di Arrigo Buldrini, il comandante partigiano “Bulow”, medaglia d’oro della Resistenza: “Abbiamo combattuto per la Liberazione di tutti, per chi era con noi, per chi non c’era, ed anche per chi era contro”. Una frase che, secondo ANPI, rappresenta il valore universale della lotta di Liberazione e delle radici democratiche della Costituzione italiana.

Nel comunicato, l’associazione sottolinea il sacrificio di chi si oppose al nazifascismo, ricordando il prezzo pagato in termini di vite umane per la conquista della libertà e della democrazia. Viene inoltre ribadita la necessità di custodire la memoria storica della Resistenza, respingendo ogni tentativo di equiparare “vittime e carnefici”.

L’ANPI Altavalconca, sezione “Iris Versari – Donne e Madri della Resistenza”, conclude infine con un appello a non dimenticare il significato storico della Liberazione e il valore della partecipazione civile e democratica.