Morciano, scuole pronte per il ritorno degli studenti

Sopralluoghi del sindaco Agostini negli istituti del paese. Completati diversi lavori, dalla nuova aula alla scuola Lunedei al giardino.

A pochi giorni dal suono della prima campanella, a Morciano si controllano gli ultimi dettagli. Il ritorno in classe è fissato per il 15 settembre e il sindaco Andrea Agostini ha effettuato una serie di sopralluoghi negli edifici scolastici per verificare i lavori conclusi negli ultimi mesi e quelli ancora in fase di completamento.

Alla scuola primaria "Lunedei" è stata consegnata una nuova aula che, almeno in questa prima fase, sarà utilizzata come spazio polivalente. Nello stesso istituto è stato sistemato anche il giardino sul retro, così da permettere agli studenti di utilizzare gli spazi esterni già dall'inizio delle lezioni. Lavori strutturali terminati anche alla scuola dell'infanzia "Mariotti". Qui sono state montate le controventature dei portici perimetrali insieme alle relative coperture. Un intervento pensato anche per evitare i problemi e i disagi che si erano verificati durante la stagione precedente.

Nel percorso che ha accompagnato questi mesi di interventi, il Comune sottolinea il confronto con Anthea. Secondo l'amministrazione, il lavoro portato avanti in questi mesi ha permesso di arrivare all'inizio dell'anno scolastico con i principali interventi completati. La preparazione alla riapertura, però, non riguarda soltanto le scuole. In questi giorni sono stati completati anche gli sfalci lungo le strade del territorio, mentre prosegue il rifacimento della segnaletica orizzontale. Particolare attenzione viene riservata agli attraversamenti pedonali e alle zone maggiormente frequentate dagli studenti, con l'obiettivo di rendere più sicuri i percorsi utilizzati ogni giorno per raggiungere gli istituti.