Morciano: studentesse e studenti partecipano al progetto “Sogna in grande, vivi alla pari”

Il progetto pone al centro il divario di genere e le pari opportunità

Si conclude con un evento finale il progetto Sogna in grande, vivi alla pari, promosso dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Rimini e realizzato nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 presso l’ISISS Gobetti-De Gasperi di Morciano di Romagna, con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna. Con la partecipazione di Sandra Villa, vicesindaca e assessora alla scuola del Comune di Riccione.

Il percorso ha coinvolto circa 50 studenti delle classi 2E e 2Q, guidati dai docenti Angela Serafina Carolei e Dario Angelucci, in un’esperienza formativa dedicata ai temi delle pari opportunità, dell’orientamento e della valorizzazione del talento, senza stereotipi di genere.

Nel corso dei mesi, i ragazzi hanno incontrato e dialogato con imprenditrici e imprenditori del territorio - tra cui Vera Biondi, Vanna Amadei, Sandra Selva, Stella Casalboni, Maria Delli Gatti, Monica Dellarosa, Francesca Dushku, Giacomo Barbanti, Sara Borghesi e Stefano Stambazzi - confrontandosi con storie professionali e personali capaci di ispirare nuove prospettive sul futuro.

Stradario di genere

A partire da queste esperienze, e attraverso attività di ricerca e laboratori in classe, gli studenti hanno realizzato uno “stradario di genere” dal titolo “Le vie del domani”: un elaborato che raccoglie biografie di figure femminili distintesi nei campi imprenditoriale, culturale, scientifico, sportivo e politico. Le protagoniste selezionate rappresentano, secondo i ragazzi, modelli significativi e coerenti con le aspirazioni delle nuove generazioni.

L’evento finale

L’elaborato sarà presentato martedì 14 aprile 2026 alle ore 10.30 presso l’Aula Magna dell’ISISS Gobetti-De Gasperi (Largo Studi 12/14, Morciano di Romagna) alla presenza dei rappresentanti del Provveditorato. Apriranno i lavori il dirigente scolastico, Prof. Marco Mauro Dall’Agata, e il presidente di Confartigianato Imprese Rimini, Davide Cupioli. Interverranno inoltre il segretario provinciale Gianluca Capriotti e la presidente del Movimento Donne Impresa, Cristina Vizzini.

Obiettivo del progetto

L’iniziativa, dal titolo “Sogna in grande, vivi alla pari – Nomi, storie, sogni, eredità per dare vita ad uno stradario di genere”, rappresenta la tappa conclusiva di un percorso educativo ricco e articolato sui valori della parità e del rispetto, sviluppato grazie al lavoro degli insegnanti, al contributo di esperti esterni e al confronto diretto con il mondo dell’impresa artigiana.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra scuola e mondo dell’impresa, con l’obiettivo di stimolare nei giovani una visione inclusiva del lavoro e della società, promuovendo la libertà di scegliere il proprio percorso senza condizionamenti.



