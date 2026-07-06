Morciano: supercar e auto d’epoca protagoniste del Summer Elegance Show

Trenta vetture in esposizione tra supercar, modelli sportivi e auto storiche: grande partecipazione di pubblico per la terza edizione dell’evento dedicato all’eleganza automobilistica

La terza edizione del Summer Elegance Show, organizzata con il supporto tecnico della scuderia automobilistica “Nuova SAM“, ha radunato nel centro di Morciano trenta vetture di grande rilievo, tra modelli sportivi, berline e supercar di ieri e di oggi.

Gabriele Fabbri, presidente dell’Adriatic Veteran Car Club, grande appassionato ed esperto del settore, ha illustrato al pubblico le caratteristiche di ogni vettura insieme ai giornalisti Enzo Branchini e Stefano Bergonzini. Il simpatico trio ha approfondito il design, la meccanica e le prestazioni dei modelli, vivacizzando il talk show con aneddoti e curiosità sui piloti e sui grandi personaggi che hanno reso leggendarie queste case costruttrici, icone insuperabili di fascino in tutto il mondo.

Tra il pubblico incuriosito è spiccato il commento spontaneo di un ragazzino che, osservando una Ferrari Maranello, ha chiesto al padre: «Ma se in Ferrari hanno sempre disegnato e costruito automobili così belle ed eleganti, come hanno fatto a farsi venire in mente una bruttura come la Luce?».

Al termine del concorso si sono svolte le premiazioni. Come da pronostico, a fare la parte del leone nella categoria "Eleganza" è stata la Ferrari, grazie a una splendida Daytona Spider. Per la categoria "Sportive", invece, il premio è andato alla rarissima Moretti 1000 Coupé in allestimento Abarth del 1972, presentata in concorso dalla Scuderia HF di Santarcangelo.

Il pubblico ha mostrato grande apprezzamento per l'esposizione: un'occasione sempre affascinante per ammirare vetture ricche di personalità, ben lontane dalle linee spesso anonime dei modelli odierni. Un ringraziamento va alle amministrazioni locali che patrocinano queste mostre statiche e, nell’occasione, a Roberto Tordi che, insieme al personale della Nuova SAM, ha allestito e coordinato l'evento in modo impeccabile.