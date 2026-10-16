Morciano, tornano Fringillia e Ibridia: in mostra cardellini e canarini

Il 31 ottobre e il 1° novembre la 36ª edizione della rassegna internazionale sui fringillidi. Debutta Valconca Morphè, dedicata alle razze di canarini

Morciano si prepara ad accogliere allevatori e appassionati provenienti da tutta Europa. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il padiglione fieristico di via XXV Luglio ospiterà la 36ª edizione di Fringillia + Ibridia, la manifestazione dedicata ai fringillidi e ai loro ibridi. Accanto alla mostra storica debutterà Valconca Morphè, con le specialistiche dedicate ai canarini di forma e posizione, lisci e arricciati.

L'evento è organizzato dall'Associazione Adriatica Allevatori di Rimini e dall'Associazione Pesarese Ornicoltori, in collaborazione con i club di specializzazione. Tra gli esemplari protagonisti ci saranno cardellini, lucarini, organetti, verdoni, ciuffolotti e crocieri. La novità di quest'anno è l'ampliamento della manifestazione al mondo dei canarini, con appuntamenti dedicati a razze come Border, Fife Fancy, Norwich, Yorkshire e Gloster. In programma anche una specialistica riservata all'AGI, l'Arricciato Gigante Italiano. L'iniziativa richiama visitatori anche da fuori regione e rappresenta un'opportunità per le attività ricettive e commerciali della Valconca. "Per Morciano e la Valconca questo appuntamento ha anche un'importanza turistica", sottolinea il sindaco Andrea Agostini, evidenziando le ricadute su alberghi, ristoranti e attività locali e la possibilità per i visitatori di scoprire borghi, percorsi naturalistici e produzioni del territorio.

Soddisfatto Alex Valentini, presidente dell'Associazione Adriatica Allevatori: "Questo appuntamento, ormai diventato imperdibile per tutti gli appassionati del settore, ci rende veramente orgogliosi perché dimostra che il lavoro portato avanti in tutti questi anni, spinto soltanto dalla grande passione, ha reso possibile tutto questo". La manifestazione richiama anche l'attenzione sul benessere degli animali, dalla cura quotidiana alla corretta gestione durante il trasporto e l'esposizione. Le attività inizieranno venerdì 30 ottobre con l'alloggiamento degli esemplari. Sabato la mostra mercato sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 18, mentre domenica 1° novembre l'accesso sarà possibile dalle 8.30 alle 14. Gli esemplari in concorso potranno essere osservati al termine delle valutazioni dei giudici.