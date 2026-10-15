Rapina da oltre 220mila euro alla BPER di Riccione, cinque indagati

Operazione dei Carabinieri tra Rimini e Palermo per eseguire i fermi disposti dalla Procura riminese per il colpo dello scorso 11 agosto

È in corso tra le province di Rimini e Palermo un’operazione dei Carabinieri di Riccione, supportati dal Comando Provinciale di Palermo e dal 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, per l’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nei confronti di 5 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili della rapina da oltre 220mila euro alla BPER di Riccione dello scorso 11 agosto.

Qui tutti gli aggiornamenti