Uomo di 34 anni trovato morto in un parcheggio a Verucchio

Sul caso indagano i carabinieri di Rimini. Tra le ipotesi anche un malore: sul volto dell’uomo segni compatibili con una caduta

ll corpo di un uomo senza vita è stato trovato questa mattina in un parcheggio a Verucchio, al confine con Gualdicciolo e la Repubblica di San Marino. Come riporta Ansa si tratterebbe di un cittadino albanese 34enne: sul caso stanno indagando i carabinieri di Rimini. Tutte le piste sono aperte e non si esclude che la morte dell'uomo sia avvenuta per un malore. Il 34enne era arrivato da poco in Italia, e cercava lavoro come muratore. Dai primi riscontri del medico del 118 l'uomo aveva dei segni sul volto compatibili con una caduta.