Morciano, una settimana tra libri, festa e sapori d'estate

Dal 6 al 9 agosto appuntamenti con incontri letterari, festa per gli over 80 e la tradizionale Sagra degli Spaghetti

Libri, convivialità, musica e tradizione. Morciano si prepara a vivere una settimana ricca di appuntamenti con un calendario estivo pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Dal 6 al 9 agosto il centro del paese farà da cornice a tre eventi che animeranno piazze e spazi pubblici, offrendo occasioni di incontro, cultura e divertimento.



Ad aprire il programma sarà, giovedì 6 agosto alle 18.30, l'ultimo appuntamento della rassegna "L'Ora del Racconto – Aperitivi con l'autore", ospitata nel Cortile Mariotti della Biblioteca Comunale. Ospite dell'incontro sarà Maria Giulia Fani, che presenterà il suo libro Quaderno Celeste. Al termine della presentazione il pubblico potrà fermarsi per un aperitivo offerto grazie alla collaborazione della Pro Loco di Morciano di Romagna, trasformando il momento culturale in un'occasione di confronto e socialità.



Venerdì 7 agosto sarà invece il momento di una novità assoluta. Debutta infatti "Ottanta voglia di festeggiare", iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale per celebrare i cittadini over 80 di Morciano. Piazza Risorgimento ospiterà una serata speciale dedicata a chi ha raggiunto questo importante traguardo, con una cena e un intrattenimento completamente offerti dal Comune e dalla Pro Loco. L'obiettivo è quello di rendere omaggio ai concittadini più anziani, valorizzandone il ruolo nella comunità attraverso una festa all'insegna della condivisione.



Il weekend sarà invece dedicato a uno degli appuntamenti più attesi dell'estate morcianese: la Sagra degli Spaghetti, in programma sabato 8 e domenica 9 agosto in Piazza Risorgimento. Organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, la manifestazione aprirà gli stand gastronomici entrambe le sere a partire dalle 19, proponendo un fine settimana all'insegna dei sapori della tradizione e della cucina romagnola.

Non mancherà la musica ad accompagnare le due serate. Sabato 8 agosto il palco ospiterà la Revolution Live Band, mentre domenica 9 agosto la chiusura della manifestazione sarà affidata al Dj Luigi Del Bianco, che farà ballare il pubblico fino al termine della festa.

