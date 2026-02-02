Morciano, Zanca Pet Store è la prima Bottega Storica: un’eredità lunga 70 anni

La terza generazione è da record: premiati oltre 70 anni di attività

Morciano di Romagna celebra una nuova Bottega Storica. Zanca Pet Store ha ricevuto ufficialmente la targa di riconoscimento, entrando a far parte dell’Albo comunale delle Botteghe Storiche e del progetto di valorizzazione promosso da Confcommercio provinciale.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il titolare Stefano Zanca, il sindaco Giorgio Ciotti e il funzionario di Confcommercio Cattolica-Valconca Alberto Gallinetta. Il riconoscimento premia oltre settant’anni di attività ininterrotta: la storia dell’impresa inizia nel 1952 con Primo Zanca e prosegue oggi con la terza generazione della famiglia, testimoniando un forte legame con il territorio e la comunità locale.

«Zanca è la prima realtà morcianese a iscriversi all’Albo – ha dichiarato il sindaco Ciotti – diventando simbolo di continuità, lavoro e identità economica. Questo riconoscimento valorizza non solo la longevità, ma anche il ruolo sociale e comunitario delle botteghe storiche».

Soddisfazione anche da parte di Confcommercio, che ha sottolineato la capacità dell’attività di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo intatto il proprio spirito originario. «Zanca rappresenta un esempio autentico di commercio di vicinato, custode di memoria e futuro», ha affermato Gallinetta.

«È una grande emozione – ha commentato Stefano Zanca – un riconoscimento da condividere con la nostra famiglia e con i clienti che continuano a sceglierci. Il rapporto umano e la fiducia costruita nel tempo sono il vero valore della nostra attività».

Un attestato che riconosce non solo una lunga storia commerciale, ma anche un presidio di prossimità profondamente radicato nell’identità di Morciano di Romagna.