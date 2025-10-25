Moretti decisivo per l'Ars et Labor, Mezzolara ok: risorge la Sampierana

Girone B di Eccellenza: roboante 6-1 della Sampierana con il Medicina Fossatone, pari per Pietracuta e Santarcangelo

di Riccardo Giannini

La nona giornata del girone B di Eccellenza anticipa al sabato in vista del turno infrasettimanale di campionato, in programma mercoledì 29 ottobre, ed è ancora duello tra Ars et Labor e Mezzolara. Moretti, ex Ancona, è decisivo per gli estensi: il suo gol al 75' toglie le castagne dal fuoco al Mazza, contro un volitivo Russi (1-0). Per Moretti è il secondo gol in due partite. Ars et Labor in vetta a 21 punti, a -2 segue il Mezzolara, che conferma il suo ottimo momento di forma vincendo 4-1 lo scontro diretto con il Futball Cava Ronco. I bolognesi segnano tre volte in 24 minuti: al 13' apre Nisi, raddoppio di Fabretti al 21', poi tre minuti dopo il tris di Ganzaroli. Per il Futball Cava Ronco segna Stucchi al 56': per l'attaccante è il quinto sigillo stagionale. Il poker, con doppietta di Fabretti, arriva al 74'.

Rinascita Sampierana

Sabato di sorrisi in casa Sampierana, che torna a vincere e convincere, rifilando sei reti al Medicina Fossatone: sigillo anche del neo acquisto Di Novella. Lo Young Santarcangelo conferma le difficoltà realizzative: terzo pari di fila, il secondo per 0-0, questa volta però contro la Fratta Terme, matricola reduce da un grande inizio di campionato. I clementini, con il pari odierno, raggiungono quota 10 in classifica, con due punti di vantaggio sul Faenza, la prima squadra dei playout. Per i Manfredi un buon pari per 1-1 con il Massa Lombarda. Ancora difficoltà per il Pietracuta: non basta il vantaggio iniziale siglato da Lazzari, con il Solarolo al Bindi finisce 1-1. I rossoblù non perdono da tre partite, ma con il Solarolo servivano i tre punti. Ora le due squadre condividono l'ultimo posto in classifica, con 5 punti: entrambe superate dalla Comacchiese, vittoriosa nel derby in casa del Sant'Agostino. La Comacchiese, a quota 6, firma pure l'aggancio all'Osteria Grande, che in dieci pareggia 1-1 con il Mesola. Tornando invece alle zone alte della classifica, il Castenaso ferma il Sanpaimola dopo tre vittorie consecutive: vantaggio della squadra di casa con Pelliconi al 18', rimonta ospite con Mura, Xhuveli e Boschi.

Classifica

Ars et Labor 21, Mezzolara 19, Castenaso 17, Fratta Terme e Futball Cava Ronco 16; Massa Lombarda 15, Sampierana, Sampaimola, S.Agostino, Medicina Fossatone 14, Russi 12, Young Santarcangelo 10; Faenza 8, Mesola 7, Comacchiese e Osteria Grande 6; Solarolo e Pietracuta 5