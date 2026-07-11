Moretti nel carcere di Orvieto: il fratello Marco ribadisce la sua innocenza e annuncia il ricorso alla Cedu

Presentata istanza per i domiciliari

Il riminese Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Leonardo, sta scontando nel carcere di Orvieto la condanna definitiva a cinque anni di reclusione per la strage ferroviaria di Viareggio.

A parlare delle sue condizioni è il fratello Marco Moretti, che racconta come il 72enne stia affrontando la detenzione "con grande dignità", dedicandosi alla lettura e partecipando alle attività organizzate all'interno dell'istituto penitenziario.

Come riporta Il Resto del Carlino, la famiglia ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Nel frattempo è stata avanzata anche un'istanza per la concessione della detenzione domiciliare, misura che può essere prevista dalla normativa in particolari circostanze, anche in relazione all'età del detenuto.

Marco Moretti ha inoltre ribadito la convinzione dell'innocenza del fratello, sottolineando che Mauro Moretti "ha accettato il verdetto e rispettato lo Stato", pur continuando a sostenere la propria estraneità alle responsabilità contestate.