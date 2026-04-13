Morire a 21 anni sul lavoro: la rabbia dei sindacati dopo la tragedia di Ravenna

Volo di nove metri e poi il buio: la comunità piange Rayan

È morto a soli 21 anni Rayan Lassoued, giovane operaio nato a Rimini e residente a Cesena, rimasto gravemente ferito giovedì dopo una caduta di circa nove metri dal tetto di un’officina nella zona artigianale delle Bassette. Il ragazzo è deceduto sabato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove non aveva mai ripreso conoscenza.

Sulla vicenda la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo aggravato. Intanto Cgil, Cisl e Uil ravennati intervengono con una nota dura: “La morte del giovane lavoratore rappresenta un infortunio di gravità inaccettabile. Non siamo di fronte a una fatalità, ma all’ennesima tragedia che colpisce un lavoratore giovanissimo”.

I sindacati chiedono un rafforzamento dei controlli e un incremento dell’attività ispettiva: “Serve una vigilanza rigorosa sull’applicazione delle norme di sicurezza. È necessaria un’assunzione di responsabilità immediata da parte di tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi”.

La comunità riminese e cesenate resta scossa per la perdita del giovane operaio, impegnato in un lavoro che avrebbe dovuto essere routine e che invece si è trasformato in una tragedia.