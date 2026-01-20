Morrone della Lega plaude il Sigep: "Vetrina eccezionale per le nostre eccellenze"

Il segretario della Lega Romagna: "L'Italia può contare su un patrimonio di eccellenze riconosciute in tutto il mondo"

Mettendo da parte le polemiche su parcheggi e viabilità, spesso sollevate dagli esponenti e simpatizzanti del centrodestra, il deputato della Lega Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, plaude il Sigep, definita "Una vetrina eccezionale per le nostre eccellenze". Morrone, ieri (lunedì 19 gennaio) in visita al quartiere fieristico di Rimini, per la 47esima edizione della manifestazione, ha sottolineato quanto l'Italia possa contare "su un patrimonio di eccellenze riconosciute in tutto il mondo, garanzia di qualità, storia, tradizione e legame con il territorio che devono essere tutelate". "Non a caso - prosegue Morrone - la Cucina Italiana, formata delle tante specificità culinarie regionali, è stata nominata ufficialmente nel dicembre 2025 Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. Il Sigep, anche per questo, è una vetrina di grande interesse anche e soprattutto a livello internazionale”. Morrone si è intrattenuto in particolare negli stand del Gruppo Eurovo, delle aziende Babbi, Essse Caffè, Panificio di Camillo, Panificio Stefani Group e Molino Spadoni. Nello stand dell’azienda cesenate Babbi, Morrone ha avuto un incontro con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, con il presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas e con il presidente della Fiera di Rimini Maurizio Ermeti.