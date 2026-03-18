Morta a 4 anni dopo la febbre: si indaga sulle ultime ore della bambina dimessa dal pronto soccorso

I genitori chiedono verità. Verifiche sul personale dopo il decesso della minore

Sarà eseguita nei prossimi giorni l’autopsia sulla bambina ucraina di 4 anni morta nelle prime ore di sabato all’ospedale Infermi. L’esame, disposto dalla Procura, servirà a chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione le ultime ore.

La famiglia è assistita dall’avvocato Giulio Maione, che ha nominato come consulente il medico legale Mauro Pesaresi. «I genitori sono straziati ma hanno fiducia nella giustizia», ha dichiarato il legale.

Madre e padre sono stati ascoltati in Questura per ricostruire l’accaduto. La Procura di Rimini, con il pm Daniele Paci, ha aperto un fascicolo contro ignoti: al momento non risultano indagati. Fondamentali saranno anche gli accertamenti tecnici e le verifiche sul personale sanitario, con l’Ausl Romagna che ha dato piena collaborazione.

Secondo la ricostruzione, la bimba era stata portata venerdì sera al pronto soccorso pediatrico per febbre persistente. Gli esami e i parametri risultavano nella norma e, dopo la somministrazione di paracetamolo e alcune ore di osservazione, era stata dimessa poco dopo mezzanotte in condizioni stabili. All’alba, però, il quadro clinico è precipitato improvvisamente: riportata in ospedale, è deceduta nonostante oltre un’ora di tentativi di rianimazione.