Morta durante una gara clandestina, arrestato il conducente della Porsche. L’incidente sull’Asti Cuneo

L’uomo è accusato di aver tamponato a oltre 200 km orari l’auto su cui viaggiava la ventenne Matilde Bialdi

Alla guida di una Porsche lanciata a 212 chilometri orari, avrebbe travolto una Fiat 500 causando la morte di Matilde Bialdi, vent’anni. Per questo motivo Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, è stato arrestato ed è da oggi agli arresti domiciliari.

Il tragico incidente risale all’11 dicembre scorso e avvenne sull’autostrada Asti-Cuneo. Secondo la ricostruzione della Procura, Vacchina avrebbe iniziato una gara clandestina con un’altra Porsche, il cui conducente risulta attualmente indagato. Durante la corsa, la vettura guidata da Vacchina avrebbe tamponato violentemente l’auto su cui viaggiava la giovane insieme alla madre.

Matilde riportò ferite gravissime e fu ricoverata in ospedale, dove morì cinque giorni dopo lo schianto. La madre, che era alla guida della Fiat 500, sopravvisse all’impatto.

Per i magistrati, oltre alla responsabilità nell’incidente mortale, Vacchina avrebbe anche tentato nei giorni successivi di inquinare le prove relative alla dinamica dello schianto. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e le eventuali responsabilità degli altri soggetti coinvolti.