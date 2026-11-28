violento urto Morta in bici nel sottopasso, 420mila euro alla famiglia dopo otto anni

La Corte d’Appello conferma la responsabilità esclusiva dell’automobilista che travolse la 72enne nel 2018. Respinto il ricorso dell’assicurazione

Oltre 419mila euro di risarcimento ai familiari della ciclista di 72 anni morta il 10 aprile 2018 nel sottopasso di viale Giovanni da Verrazzano a Riccione.

Come riporta il Corriere Romagna, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la responsabilità esclusiva della conducente di una Lancia Y, che secondo la ricostruzione dei giudici agganciò gli abiti della donna dopo la sua caduta dalla bicicletta, trascinandola per circa cinque metri e provocandole lesioni fatali.

La dinamica era stata ricostruita attraverso le telecamere di videosorveglianza e i rilievi della polizia municipale. Esclusa invece ogni responsabilità del conducente di un Fiat Fiorino, che era riuscito a evitare la ciclista.

I giudici hanno respinto il ricorso della compagnia assicurativa, confermando il risarcimento per la perdita del rapporto parentale e le spese sostenute dal figlio, oltre alle spese legali del giudizio d’appello.