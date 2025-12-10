Morta la celebre scrittrice Sophie Kinsella, autrice di "I love shopping"

Avrebbe compiuto 56 anni il prossimo 12 dicembre

È morta Sophie Kinsella, amatissima scrittrice britannica e icona mondiale del romanzo rosa contemporaneo. Il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni. Da tempo l’autrice combatteva contro una grave malattia, come aveva reso pubblico nell’aprile 2024, rivelando sui social di essere affetta da un tumore al cervello. A darne notizia è stata la famiglia con un post diffuso sui canali ufficiali dell’autrice: “Nonostante la sua malattia, che ha portato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l’amore che ha ricevuto”.

Nata come giornalista, Sophie Kinsella aveva raggiunto il successo internazionale nel 2000 con The Secret Dreamworld of a Shopaholic, pubblicato in Italia con il titolo I Love Shopping. Da quel primo volume nacque la famosa saga dedicata all’irresistibile e ironica Rebecca Bloomwood: nove romanzi e un ebook che hanno venduto milioni di copie nel mondo, consacrando Kinsella come una delle regine indiscusse del genere “chick-lit”.

Nel 2009 la popolarità della serie è ulteriormente cresciuta con l’adattamento cinematografico I Love Shopping, diretto da P.J. Hogan e interpretato da Isla Fisher, che ha portato sul grande schermo lo spirito brillante e leggero dell’eroina creata da Kinsella.

Dopo aver reso nota la propria diagnosi, la scrittrice aveva trasformato la sua esperienza in un’opera intima e profonda. Nel 2024 aveva pubblicato con Mondadori il romanzo breve Cosa si prova, definito da lei stessa “il mio libro più autobiografico”. La protagonista, Eve, è una scrittrice che si risveglia in ospedale dopo un delicato intervento per un tumore maligno al cervello, senza ricordare come ci sia arrivata: un percorso narrativo che riprendeva da vicino quello affrontato dalla stessa autrice.