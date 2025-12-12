Morta nella notte una detenuta a Rebibbia: aperta un’inchiesta

Rinviati i 'Giochi della Speranza', prevista una cerimonia di raccoglimento nel carcere

Nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, questa notte, una detenuta è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta e indaga la Polizia Penitenziaria, che sta ricostruendo le dinamiche del tragico evento.

A seguito della notizia, i 'Giochi della Speranza', iniziativa promossa dalla Fondazione Giovanni Paolo II in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) e la rete di magistrati 'Sport e Legalità', sono stati rinviati a data da destinarsi. L’evento, dedicato alla promozione dello sport all’interno delle carceri, prevedeva la partecipazione di numerosi detenuti e operatori.

All’interno del penitenziario si terrà comunque un momento di raccoglimento, aperto ai partecipanti originariamente previsti per l’iniziativa, per onorare la memoria della donna e riflettere sull’accaduto.