Morte del piccolo Matteo alla spa: nuovo sopralluogo nell'hotel

Restano tre gli indagati per omicidio colposo

Proseguono le indagini sulla morte di Matteo Brandimarti, l'11enne che ha perso la vita rimanendo incastrato nello scarico della vasca idromassaggio dell'hotel Duca dei Montefeltro di Pennabilli, la mattina del giorno di Pasqua.

La Procura di Rimini ha fissato per il mese di maggio (probabilmente il 13) un sopralluogo tecnico nella spa dove è avvenuto l'incidente. Lo riporta Corriere Romagna. L’accertamento vedrà la presenza dei consulenti tecnici della Procura e delle parti, con il coordinamento dei carabinieri della compagnia di Novafeltria. L’obiettivo è quello di analizzare nel dettaglio la vasca, verificare gli impianti e ricostruire con precisione cosa è accaduto in quei momenti drammatici.

Gli accertamenti tecnici si soffermeranno in particolar modo sul sistema di aspirazione, sulla presenza e l'efficacia delle griglie di protezione, sulla potenza del risucchio e sullo stato di manutenzione dell'intera struttura. Secondo le prime ricostruzioni infatti, la gamba dell'11enne sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione impedendogli di riemergere e lasciandolo sott'acqua diversi minuti.

Mentre gli inquirenti continuando a raccogliere le testimonianze, restano tre gli indagati per omicidio colposo: il legale rappresentante della società che gestisce l’hotel, il direttore della struttura e il responsabile della manutenzione e della sicurezza. La difesa del legale rappresentante della società, Andrea Ridolfi (marito di Alessia Valducci, titolare del gruppo Valpharma) è affidata all’avvocato Michela Vecchi, che ha nominato come consulente il dottor Giuseppe Fortuni. La famiglia Brandimarti, assistita dall’avvocato Umberto Gramenzi, ha invece incaricato il dottor Claudio Cacaci di seguire gli accertamenti medico-legali.

Intanto proseguono anche gli esami medico-legali. L'autopsia ha indicato come ipotesi principale del decesso una sindrome da annegamento, ma si attendono i risultati degli esami istologici per ulteriori accertamenti.