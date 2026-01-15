Morte Paolo Morri: cordoglio per la scomparsa di un professionista e appassionato ciclista

Morri, noto civilista, aveva partecipato a numerose Gran Fondo e gare cicloturistiche

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Paolo Morri, avvocato civilista riminese scomparso a 60 anni. Il suo corpo è stato trovato due giorni fa in una stanza dell’hotel Ulisse di Carpegna. A dare l’allarme è stato il gestore dell’hotel, che non lo vedeva da ore. I soccorsi e l’intervento dei carabinieri non hanno potuto fare nulla.

Professionista apprezzato Morri era anche un appassionato ciclista. Aveva partecipato a diverse Gran Fondo, alla Nove Colli e ad altre gare cicloturistiche. Tanti i messaggi di cordoglio sui social di amici, colleghi e appassionati sportivi come lui. Ancora da fissare la data del funerale.