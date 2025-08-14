Morti due neonati prematuri all’ospedale di Bolzano: sospetta infezione batterica

I piccoli erano ricoverati in terapia intensiva neonatale. In corso accertamenti, altri pazienti trasferiti per precauzione

Due neonati prematuri sono deceduti a poche ore di distanza all’ospedale di Bolzano. Il primo decesso è avvenuto martedì, mentre il secondo è stato registrato nella notte tra martedì e mercoledì. Entrambi i piccoli erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale del capoluogo altoatesino.

Secondo le prime ipotesi, la causa potrebbe essere legata a un’infezione batterica, ma sono in corso approfonditi accertamenti per confermare o escludere questa possibilità.

Come misura precauzionale, gli altri neonati ricoverati nel reparto saranno trasferiti in un’altra struttura o in altri reparti dell’ospedale, per evitare ogni rischio di esposizione al possibile agente patogeno.

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige non ha ancora diffuso ulteriori dettagli, ma ha assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei piccoli pazienti e individuare l’origine dell’eventuale infezione.