Morto a 74 anni Ace Frehley, fondatore dei Kiss

Preoccupazione per Brigitte Bardot: l’attrice 91enne ricoverata dopo un intervento

Il mondo della musica piange Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss, morto all’età di 74 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia, che ha parlato di “un addio circondato da amore e preghiere”. Frehley, conosciuto come “Spaceman”, contribuì a definire l’identità sonora e visiva della leggendaria band statunitense, firmando alcuni dei riff più iconici del rock anni ’70.

Intanto cresce l’apprensione per Brigitte Bardot, 91 anni, ricoverata in un ospedale vicino Tolone dopo un intervento chirurgico per una grave malattia. Le condizioni dell’attrice sarebbero “preoccupanti”, secondo fonti vicine alla famiglia. L’ex diva del cinema francese, da anni ritirata dalle scene, è oggi simbolo dell’attivismo animalista internazionale.