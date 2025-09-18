Morto il critico fotografico Maurizio Rebuzzini

Il figlio lo ha trovato agonizzante nello studio a Milano: indagini per omicidio

Il critico fotografico Maurizio Rebuzzini, 74 anni, è stato trovato ieri sera in fin di vita sul ballatoio del suo studio a Milano. A dare l’allarme è stato il figlio, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Trasportato d’urgenza in ospedale, per Rebuzzini non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero. Sul corpo, secondo quanto emerso dai primi rilievi, sarebbero stati riscontrati segni compatibili con uno strangolamento.

La Squadra mobile di Milano ha aperto un’inchiesta per omicidio. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita del critico e ascoltando le persone a lui vicine per chiarire dinamiche e possibili moventi.

Rebuzzini, figura di riferimento nel panorama della critica fotografica italiana, era noto per le sue pubblicazioni e attività divulgative nel campo della fotografia contemporanea.