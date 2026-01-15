Morto in un incidente stradale nel Modenese, corpo recuperato grazie ai droni

L'intervento dei vigili del fuoco in Appennino tra Montecreto e Sestola

I vigili del fuoco hanno individuato e recuperato sull'Appennino modenese il corpo di un uomo vittima di un incidente stradale grazie all'utilizzo di droni ad alta tecnologia, denominata 'LifeSeeker', ovvero un sistema che localizza i segnali telefonici anche in zone con copertura di rete assente o limitata. Lo riporta l'Ansa.

Nello specifico, fanno sapere gli stessi vigili del fuoco, tra Montecreto e Sestola, intorno alle 3 del mattino si sono concluse le ricerche di una persona che risultava scomparsa dalle 21 di ieri. Sul posto sono così giunte le squadre droni (Sapr - Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) giunte dai comandi di Ferrara e Reggio Emilia. Le operazioni a terra sono invece state coordinate dall'Ucl del comando di Modena, supportati dagli uomini del distaccamento di Pavullo.

Il veicolo era finito fuori strada in una zona non visibile dalla carreggiata. Alle operazioni di recupero hanno partecipato anche le squadre operative dei vigili del fuoco territorialmente competenti, il personale del soccorso alpino ed i carabinieri.