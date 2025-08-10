Mosca attacca l’Europa sull’Ucraina, Vance avverte: “Intesa difficile, nessuno sarà felice”

Dopo la dichiarazione congiunta dei leader europei sul percorso di pace, il Cremlino reagisce con durezza. Domani riunione urgente dei ministri degli Esteri Ue

Torna alta la tensione tra Mosca e le capitali europee dopo la dichiarazione congiunta firmata anche dalla premier italiana Giorgia Meloni, nella quale si ribadisce che “il percorso verso la pace non può essere deciso senza l’Ucraina”. Il documento, interpretato come un segnale diretto in vista del summit Trump-Putin previsto in Alaska, ha provocato l’ira del Cremlino.

Il ministero degli Esteri russo ha definito la dichiarazione “un volantino nazista”, mentre l’ex presidente e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, ha scelto toni ancora più duri, bollando i leader europei come “imbecilli”.

L’Unione Europea ha convocato per domani una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri. La presidente estone Kaja Kallas ha già chiarito la posizione di Bruxelles: “I territori temporaneamente occupati sono parte dell’Ucraina”.

Sul fronte statunitense, il vicepresidente J.D. Vance ha messo in guardia da eccessive aspettative sull’incontro di Alaska: “L’accordo finale non renderà felici né Mosca né Kiev”. Prosegue intanto il pressing internazionale per convincere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a partecipare ai colloqui.

Secondo l’ambasciatore statunitense presso la Nato, non è escluso che l’Ucraina possa essere formalmente invitata al vertice, aprendo così un nuovo capitolo nel difficile negoziato per la fine del conflitto.