Mosca esclude un vertice trilaterale con Usa e Ucraina

Il consigliere di Putin Ushakov afferma che l’ipotesi non è stata seriamente discussa, mentre a Miami continuano i colloqui diplomatici sul conflitto

La Russia frena sull’ipotesi di un vertice trilaterale con Stati Uniti e Ucraina. Lo ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, sottolineando che "l’idea non è mai stata discussa seriamente. E al momento non è nemmeno presa in considerazione".

L’ipotesi di un incontro a tre era emersa nelle scorse ore, rilanciata da Washington e con l’annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tuttavia, la posizione russa sembra chiara: nessuna trattativa ufficiale è in corso su questo fronte.

Intanto, sul piano diplomatico, proseguono a Miami i colloqui sul conflitto. Secondo le agenzie russe, l’inviato di Mosca a Miami, Kirill Dmitriev, ha definito “costruttivi” gli incontri con l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense Jared Kushner.

I colloqui a Miami sono programmati per continuare anche oggi, confermando l’impegno delle parti a mantenere un canale di dialogo aperto, seppur senza ipotesi di un vertice trilaterale.