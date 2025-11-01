Moschea Borgo Marina, Renzi incalza: "Basta rinvii, serve una sede definitiva"

Il consigliere di Fratelli d'Italia spinge per il trasferimento e lancia l'ultimatum al Sindaco

Il consigliere comunale di Rimini Gioenzo Renzi torna a sollecitare una soluzione definitiva per il trasferimento della Moschea di Borgo Marina, attiva dal 2004 in un edificio di circa 100 metri quadrati in Corso Giovanni XXIII, originariamente destinato a uso ufficio ma utilizzato come luogo di culto.

Renzi sottolinea che la sede attuale risulta inadeguata a contenere le centinaia di fedeli che la frequentano, soprattutto durante la preghiera del venerdì e il Ramadan, con conseguenti problemi di viabilità, parcheggio e vivibilità per il quartiere.

Il consigliere ricorda di aver più volte presentato interrogazioni, mozioni e petizioni per chiedere il trasferimento della Moschea in una struttura più idonea, in grado di rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste per gli edifici di culto. Renzi ha inoltre chiesto verifiche da parte di AUSL e Vigili del Fuoco sulla conformità dei locali attuali.

Durante il consiglio tematico del 29 ottobre 2024, il sindaco Jamil Sadegholvaad aveva proposto la creazione di un “patto trasversale” tra maggioranza e opposizione per individuare una nuova sede, coinvolgendo anche i rappresentanti della comunità islamica. Una proposta accolta positivamente da Renzi, che tuttavia lamenta l’assenza di sviluppi nel corso dell’ultimo anno.

Nella recente risposta a una sua interrogazione, il sindaco ha annunciato l’intenzione di convocare la Conferenza dei Capigruppo per riprendere il confronto sul tema. Renzi auspica che l’iniziativa possa finalmente portare a una soluzione concreta e contribuire alla riqualificazione del Borgo Marina, da anni al centro del dibattito cittadino.