Moschea, salta il tavolo sul trasferimento: è scontro tra Sadegholvaad e il centrodestra
Da Borgo Marina a via Montescudo: il rebus moschea agita Palazzo Garampi
Si rompe il confronto sul trasferimento della moschea. Il tavolo bipartisan si blocca dopo le polemiche sull’ipotesi, ritenuta infondata, di una nuova sede in via Montescudo.
Il sindaco Sadegholvaad accusa parte dell’opposizione di aver “inventato” la questione, parlando di bugie e chiedendo una proposta concreta alternativa. Dura la replica del capogruppo FdI Renzi, che definisce la reazione del primo cittadino “pretestuosa” e invita a riprendere il dialogo.
Alla base dello scontro, una delibera sulle aree artigianali che consente nuovi utilizzi, inclusi luoghi di culto: da qui l’allarme di Lega e Fratelli d’Italia, che temono disagi per residenti e attività.
Intanto resta fermo l’obiettivo di spostare il centro islamico da Borgo Marina, mentre dal Consiglio comunale arriva un appello a ricucire lo strappo e proseguire il percorso condiviso.