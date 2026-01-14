Mostra a Villa Verucchio: i bambini di Gaza raccontano la loro quotidianità

Dal 18 gennaio all’8 febbraio, disegni che raccontano emozioni e traumi dei più piccoli nella Striscia di Gaza

Sarà inaugurata domenica 18 gennaio la mostra di disegni "HeArt: L'arte dei bambini di Gaza. Arte e riflessioni da Gaza al mondo / Art and Reflections from Gaza to the World"

La quotidianità in una terra ferita raccontata dai bambini attraverso la forza e la purezza della loro creatività.

La mostra sarà visitabile nel Centro Civico di Villa Verucchio di Piazza Europa 1 fino a domenica 8 febbraio.

“HeART of Gaza" nasce dall'amicizia tra Mohammed Timraz (Gaza, Palestina) e Féile Butler (Irlanda). Mohammed aiuta la propria comunità a Deir Al Balah con distribuzione di pacchi alimentari e sanitari, fornitura di acqua e tende per famiglie sfollate, ma ha anche creato la "Tenda degli artisti," uno spazio dove vengono svolte attività artistiche e aggregative, che hanno dato vita ai disegni esposti nella mostra e che raccontano le emozioni, i traumi, le paure di bambini che da due anni vivono la catastrofe sociale, umanitaria e sanitaria della Striscia di Gaza. Molti di questi bambini hanno perso la sicurezza di una casa, di una famiglia, alcuni anche la vita.

“Il nostro obiettivo è passare dai bambini per i bambini o comunque arrivare all’umanità, sfidando la realtà attraverso gli occhi dei più piccoli”, affermano gli organizzatori. Nel nostro Paese ha già toccato 150 tappe.

L'inaugurazione si terrà alle 17.30 con il coordinamento di Michele Ridolfi e la partecipazione di:

Michela Monte , giornalista imbarcata sulla Global Flotilla

Ivan Lisanti , portavoce Città Visibili Bologna e membro Coordinamento Palestina Bologna, BDS Bologna

Annarita Tonini, presidente ANPI della Provincia di Rimini

La nostra sarà visitabile con i seguenti orari: