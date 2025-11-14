Mostra “Garampi 300” prorogata: la Biblioteca Gambalunga celebra il cardinale riminese

Aperture straordinarie il 16 e 29 novembre per permettere a tutti di visitare la mostra

La mostra “Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global”, inaugurata lo scorso 29 ottobre nelle Sale Antiche della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, continua ad attirare un pubblico sempre più numeroso. Tra i manoscritti, i codici e i libri antichi esposti, i visitatori stanno riscoprendo la figura straordinaria del cardinale riminese Giuseppe Garampi, protagonista della cultura e della diplomazia europea del Settecento.

Per consentire a tutti di visitare l’esposizione, la Biblioteca Gambalunga propone due aperture straordinarie: domenica 16 novembre dalle 16 alle 19 e sabato 29 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Durante queste giornate, oltre alla possibilità di visitare la mostra liberamente grazie alle guide a stampa e agli approfondimenti audio accessibili tramite QR code, pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta dei tesori conservati nelle splendide sale della Gambalunga, sono in programma due visite guidate gratuite speciali: la prima domenica 16 novembre alle ore 17.30, la seconda sabato 29 novembre alle ore 17.30.

Un’occasione per lasciarsi affascinare da una storia di libri, viaggi e conoscenza, che continua a parlare al presente con la forza della curiosità e dell’intelligenza di un cardinale davvero “global”.