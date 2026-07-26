Moto, CIV Racing Night a Misano: hurrà di Delbianco e Farioli

Successi rispettivamente in Superbik e Supersport. Bagno di folla, Bezzecchi ospite speciale



Delbianco vince in Superbike. Farioli ottiene il successo in Supersport. Bagno di folla a Misano per i protagonisti del round Bardahl supportato dalla Regione Emilia-Romagna. Bezzecchi ospite speciale



Superbike - La Racing Night della classe regina ha un nuovo re: Alessandro Delbianco ce l'ha fatta. L'alfiere Yamaha DMR Racing, con la livrea celebrativa ispirata alla "Yamaha Yellow" di Kenny Roberts, è riuscito infatti a vincere la gara più ambita dell'anno per il Dunlop CIV, che prima d'ora era stata sempre conquistata da Michele Pirro. Delbianco ha ottenuto il successo con oltre due secondi di vantaggio su un rinato Michael Rinaldi, secondo e tornato finalmente nelle posizioni di vertice. Rinaldi che può festeggiare anche per la conquista del best lap in 1'36.095. A chiudere il podio è stato Lukas Tulovic, compagno di squadra di Rinaldi nel team Bmax Racing Ducati. In classifica generale Delbianco è leader con 145 p. davanti a Samuele Cavalieri (Broncos Racing Team Ducati, 4° in gara) con 103 p. con Pirro (out per infortunio) a 95 p.

Supersport - Emozioni a non finire nella Racing Night della Supersport. La gara ha regalato una battaglia d'altri tempi fra tre grandi protagonisti: Filippo Farioli (D&A Racing Yamaha), Niccolò Antonelli (Altogo Racing Team Yamaha) e Lorenzo Dalla Porta (Promodriver Yamaha). I tre sono stati autori di un'adrenalinica bagarre fatta di sorpassi e controsorpassi, al termine della quale è stato Farioli a strappare la vittoria. Un successo impreziosito dalla firma sul nuovo best lap race in 1'37.741. Secondo posto per Niccolò Antonelli, che ha provato in tutti i modi a contendere la prima posizione a Farioli. Terzo posto per Lorenzo Dalla Porta, che può però festeggiare la prima posizione in Campionato, dove ora è leader con 120 p. Alle sue spalle Andrea Mantovani con 119 p. (Scuderia D`Ettorre Ducati, 13° in gara, rallentato da un problema tecnico) con Federico Fuligni (Kuja Racing Ducati, 10° in gara) a 97 p.

A premessa della Racing Night, il pubblico ha potuto assistere al sorvolo del Misano World Circuit "Marco Simoncelli" da parte di un elicottero NH90 dell'Aviazione dell'Esercito del 7° reggimento Aviazione dell' Esercito "Vega" di Rimini. L'NH90 è uno dei più moderni aeromobili multiruolo in dotazione all'Esercito Italiano. Impiegato quotidianamente per il trasporto tattico, le operazioni speciali, il soccorso alla popolazione e le missioni nazionali e internazionali, l'NH90 ha salutato il pubblico del circuito, testimoniando la presenza dell'Esercito Italiano alla manifestazione.



Giovanni Copioli, Presidente FMI: "La Racing Night è stata ancora una volta un evento spettacolare dentro e fuori la pista. Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per consentire ai piloti, al pubblico e ad ogni partecipante di vivere momenti unici. Le gare in notturna sono state veramente emozionanti mentre gli eventi collaterali sono iniziati addirittura mercoledì sera coinvolgendo tutti gli appassionati, i turisti e la cittadinanza. Voglio ringraziare la Regione Emilia-Romagna per il costante supporto alle nostre iniziative, l'Esercito Italiano con cui è in essere una collaborazione costante e davvero proficua, il Misano World Circuit per l’ospitalità e tutti coloro che con il loro sostegno ci permettono di sviluppare nuove idee e progetti in favore del mondo motociclistico. La Racing Night vuole coinvolgere tutto il territorio circostante, ma soprattutto attrarre un pubblico non necessariamente appassionato di moto a cui far vivere un’esperienza unica. Da qui, il desiderio di dare vita ad un appuntamento che si sta espandendo sempre di più in termini di iniziative previste, organizzazione e visibilità. Il tutto mettendo al centro le moto e i piloti, protagonisti di un Campionato Italiano Velocità sempre più avvincente e che a breve proporrà un’altra novità: il weekend di Cremona a settembre prima del gran finale a Vallelunga a ottobre”.

