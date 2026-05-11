Moto d’Acqua, il Team Sammarinese brilla a Otranto: Raggini sul podio, Tonelli sfiora il terzo posto

Seconda tappa del Campionato Italiano tra onde alte e grande spettacolo: soddisfazione per il presidente Nanni Walter, ora si guarda alla gara di casa a Rimini

Si è conclusa domenica 10 Maggio la seconda tappa di Campionato Italiano Moto d'Acqua ad Otranto dove con mare formato e onde alte il Team Sammarinese ha dato spettacolo sostenuto dai tanti presenti. Dopo una combattuta prima manche arrivato primo nella categoria Spark giov. 15/18 il giovane pilota Federico Raggini ( cl. 2010 ) nella seconda ha faticato impegnandosi al massimo conquistando il podio finale con un 3° posto assoluto. Non da meno il compagno di squadra Edoardo Tonelli ( cl. 2010 ) nella categoria Big Spark F4 ha conquistato un 4° posto assoluto ad un punto dal terzo. " Sono molto contento per i ragazzi " Afferma il presidente Nanni Walter " l'impegno negli allenamenti è notevole e i risultati si vedono. I ragazzi come tutti i componenti del Team sono compatti e la squadra unita per cercare di ottenere risultati importanti per la Motonautica Sammarinese. La prossima tappa si svolge in casa a Rimini nel Ns mare, il 23 e 24 di Maggio piazzale Boscovich. Mi aspetto tanti Sammarinesi per tifare e sostenere i Ns ragazzi. Nei fine settimana per chi volesse provare siamo sempre attivi al Lido San Giuliano nella ns base per promuovere la motonautica Sammarinese. Ricordo anche che ci stiamo preparando per giornate di Mototerapia con le associazioni Attiva-Mente, Batticinque e chiunque voglia provare questa emozione."