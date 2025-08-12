Moto e auto si scontrano, il proprietario non sposta i mezzi: lungomare paralizzato

Pochi danni ma code chilometriche in entrambe le direzioni dopo un incidente a piazzale Kennedy: traffico bloccato per ore nel pieno del rientro dal mare

È bastato un lieve incidente avvenuto in viale Amerigo Vespucci, all’altezza di piazzale Kennedy, nel tardo pomeriggio di domenica 11 agosto, per mandare completamente in tilt la viabilità sul lungomare.

Il sinistro, che ha coinvolto un’auto e una moto e ha provocato solo lievi danni ai veicoli, si è verificato intorno alle 18.30. Complice l’orario di rientro dal mare e l’afflusso turistico tipico di agosto, la situazione è rapidamente degenerata.

Secondo quanto riferito, il proprietario della moto si sarebbe rifiutato di spostare i mezzi dalla carreggiata in attesa dell’arrivo della Polizia Stradale per i rilievi. Questa decisione ha comportato la formazione di lunghe code in entrambe le direzioni, sia verso Riccione sia verso Marina Centro, con automobilisti e motociclisti bloccati per diversi chilometri.

Il traffico è rimasto fortemente rallentato fino alla rimozione dei mezzi e al ripristino della normale circolazione.