Moto fuori controllo sulla Marecchiese, 21enne riminese finisce in un campo

Il giovane, uscito di strada all’altezza di Castelnuovo, è stato soccorso dal 118

Paura nella tarda mattinata di domenica 12 ottobre lungo la Strada Regionale 258 “Marecchiese”, all’altezza di Castelnuovo, nel comune di Pieve Santo Stefano, dove una moto è uscita di strada sfondando una recinzione e terminando la corsa in un campo.

Alla guida del mezzo un giovane di 21 anni residente a Rimini, soccorso dagli operatori del 118 e trasferito per accertamenti. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato la fuoriuscita di carburante, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, che hanno messo in sicurezza l’area.

Nessun altro veicolo o passante è rimasto coinvolto. Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.