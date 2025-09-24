Moto: la famiglia Bettini sfida l’Africa Eco Race e apre la Transitalia Marathon

Mirco, Tommaso e Miria Amadori uniranno passione e talento nel fuoristrada tra Africa e Italia, portando il Team Azzurrorosa in gara

Una famiglia per la moto. È questa la frase che riassume meglio quello che succede in casa Bettini a Verucchio. E' di queste ore la notizia che il papà (Mirco Bettini) e il figlio (Tommaso Bettini) parteciperanno alla 17esima edizione dell’Africa Eco Race, la competizione per fuoristrada che tutti considerano erede diretta dello spirito originario della Parigi-Dakar. Partirà il 25 gennaio con il prologo di Tangeri e si concluderà a Dakar 14 giorni dopo per dieci tappe totali intervallate da un giorno di riposo. Prima, già il prossimo lunedì 29 settembre, ai due si unirà la mamma Miria Amadori. I tre saranno gli apripista ufficiali della Transitalia Marathon, uno dei più importanti eventi di adventuring in moto in Europa: parte da Rimini e tocca Jesi, Foligno e Arezzo per concludersi a Coriano.

Insomma, parecchia carne al fuoco per i tre alfieri del Team Azzurrorosa di Rimini. “Chiaro che la partecipazione all’Africa Eco Race è molto impegnativa e importante per il nostro Team – spiega Mirco Bettini. – Andremo in gara con due Beta 480 (un marchio nazionale che costruisce le proprie moto in Italia), messeci a disposizione da Ugolini Motorciclo. Tommaso ed io gareggeremo tra le monocilindriche oltre i 450 cc. È troppo presto per parlare di obiettivi e avversari (sono 30 le nazioni in gara) ma la competizione è durissima come solo le gare africane sanno essere fra sabbia, dune, sentieri pietrosi e vegetazione. Che poi tutta la famiglia funga da apripista per l’undicesima edizione della Transitalia Marathon ci rende molto orgogliosi. Saremo in sella a tre Morbidelli: una 1002, una 502 e una 302”.

Mirco Bettini ha un po’ un conto aperto con l’Africa Eco Race. Avrebbe dovuto partecipare all’edizione 2024 ma un infortunio gli precluse la partecipazione. Ci è andato nel 2025 con il compagno di squadra Paolo Filippini portandola a termine e cogliendo un 12esimo posto fra le bicilindriche con una Suzuki V-Storm 800DE. Conoscendolo, il prossimo gennaio punta a fare meglio. Del resto, viene dalla vittoria nella categoria Expert al Tuareg Rallye 2025 dello scorso marzo in Marocco guidando una KTM 500. Una competizione nella quale si era già imposto nel 2018 e nel 2023.

Tommaso, il “cucciolo” di famiglia (ha solo 20 anni) ha già partecipato ai campionati italiani di moto rally ed enduro ed è reduce da quella “pazzia collettiva” che è il Red Bull Erzberg Rodeo tenutosi a giugno in Austria nel quale ha ben figurato con la sua Suzuki V-Storm 800DE. Miria Amadori, la mamma, è un nome importante nel fuoristrada al femminile: quattro volte campionessa italiana di moto rally e vincitrice di un Rally dei Faraoni nella categoria femminile. Miria è reduce dalla Hard Alpitour, affrontata con il Girl Full Power, un team tutto al femminile e in sella a una Yamaha 700.