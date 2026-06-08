Motociclismo, Civ a a Imola: triplete di Mantovani (Supersport)

Mantovani, dopo la vittoria di ieri, conquista anche la Superpole Race e la gara "lunga". Doppietta di Cavalieri (Superbike)

Superbike - Sorride Samuele Cavalieri. Nel giorno del suo compleanno, l'alfiere Ducati Broncos ha firmato la vittoria anche in gara2, andando a conquistare quindi una straordinaria doppietta. Seconda posizione per Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing), distante solo sei decimi da Cavalieri, con il campione in carica autore anche del best lap con 1'49.310. Terza posizione per Luca Bernardi (Aprilia), che festeggia così nel migliore dei modi il ritorno al Dunlop CIV dopo l'infortunio. Out per una scivolata Gabriele Giannini (Honda Scuderia Improve Firenze Motor). In classifica generale Delbianco è leader con 120 p. davanti a Pirro (Ducati Garage 51 by DTO, 7° in gara) con 95 p. e Cavalieri con 90 p.

Supersport - Nella Superpole Race, il protagonista è stato Andrea Mantovani. Dopo la vittoria in gara 1, il pilota Ducati Scuderia D'Ettorre è andato a conquistare il successo anche nella gara "sprint" della domenica mattina, firmando anche il best lap in 1'51.731. Alle sue spalle, distante però quasi 4 secondi, ha chiuso Lorenzo Dalla Porta (Yamaha Promodriver), con Matteo Patacca (Bike e Motor Racing Team Yamaha) in terza posizione e Kevin Zannoni (Ducati Broncos) ai piedi del podio. La gara "lunga" ha consacrato il weekend perfetto di Andrea Mantovani. Il "Manto" ha conquistato la vittoria anche in gara 2, andando quindi a firmare uno straordinario en plein nel fine settimana del round Emilia-Romagna, realizzando anche il best lap in 1'52.612. Seconda posizione, distante due secondi dalla vetta, per Lorenzo Dalla Porta con Matteo Patacca a chiudere il podio. In classifica generale Mantovani è leader con 116 p. davanti a Dalla Porta con 104 p. e Fuligni (Kuja Racing Ducati, 6° in gara) a 91 p.

Moto4 - Trionfo per il Buccimoto e per Edoardo Savino. Il pilota Pata Talento Azzurro FMI è andato a conquistare una splendida doppietta ad Imola, con la vittoria anche in gara 2 arrivata quasi al fotofinish ai danni del compagno di team Davide Dotta, bravo a stare sempre vicino a Savino e a firmare il Red Bull fastest lap (2'03.182). La terza posizione, distante cinque secondi da Savino, è andata a Lorenzo Fino, per un podio tutto composto da piloti Buccimoto. Quarta posizione per Luca Rizzi (We Race PosCorse). In classifica generale Rizzi è leader con 104 p. davanti a Dotta con 93 p. e Savino con 91 p.

Sportbike - Ancora un successo per Filippo Bianchi. Il pilota Aprilia Team MMP Velocità ha fatto doppietta nel round Emilia-Romagna, conquistando gara 2 e portandosi a casa anche il punto extra per il best lap (1'57.646). La piazza d'onore è andata a Samuel Di Sora BBR Corse Aprilia, distante 3 secondi dalla vetta, con Emiliano Ercolani (Gradaracorse Aprilia) a chiudere il podio. La gara è stata interrotta al primo giro per bandiera rossa esposta per la caduta, senza conseguenze, di Emanuele Cazzaniga, con la sua moto che subiva un principio d'incendio, prontamente estinto dai Marshal del circuito. La manche ripartiva poi sulla distanza di 10 giri. In classifica generale Bianchi è leader con 116 p. davanti a Coppola con 63 p. e Di Sora con 58 p. Da segnalare l'assenza di Alfonso Coppola, vittima di un infortunio alla mano destra dopo la caduta di ieri.

Moto3 - Doppietta di Vicente Perez Selfa. Lo spagnolo del team GP Project 2 Wheels PoliTO ha imposto la sua legge a Imola, andando ad ottenere la vittoria anche in gara 2 impreziosita dal best lap in 1'56.731. Dietro di lui, distante però oltre 5 secondi, è arrivato Valentino Sponga (We Race PosCorse BeOn), bravo a migliorarsi rispetto alla seconda posizione di gara 1. A chiudere il podio, con un distacco di 12 secondi da Perez, è stato Luca Da Dalt (MR Racing Team Honda). In classifica generale Perez è leader con 129 p. davanti a Sponga con 110 p. e Da Dalt con 101 p.