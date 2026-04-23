Motociclismo, CIV: si riaccendono i motori. Il 2026 parte da Misano

Nel fine settimana al via dal Simoncelli il round Arrow, primo appuntamento stagionale. 130 piloti presenti divisi nelle 5 categorie del Campionato

Nel fine settimana al via dal Simoncelli il round Arrow, primo appuntamento stagionale. 130 piloti presenti, divisi nelle 5 categorie del Campionato, con una Superbike da 38 piloti. Presente anche il CIV Femminile. Gare live su FedermotoTV e in differita su Sky Sport MotoGP HD. Weekend impreziosito dai Trofei Aprilia, Ducati e Suzuki.

Superbike - La classe regina si presenta con una griglia ricca e competitiva, con quasi 40 piloti al via. Riflettori puntati su Michael Ruben Rinaldi (BMAX Ducati), proveniente dal Mondiale Superbike e subito velocissimo nei test di Misano. A battagliare ci sarà il campione in carica Alessandro Delbianco (DMR Yamaha), impegnato quest’anno anche nel mondiale Endurance. Tra i protagonisti anche Michele Pirro (Garage51 by DTO), che inaugura una nuova fase della sua carriera correndo con il proprio team. Confermata la presenza di Davide Stirpe, ancora con il Barni Spark Racing Team e insieme a Nicholas Spinelli, mentre salgono di categoria Ottaviani (Extreme Racing Service) e Pusceddu (Axon Seven), pronti a misurarsi con i big della Superbike. Torna Luca Bernandi su Aprilia e sempre sulla due ruote di Noale gareggerà Luca Vitali, con il suo team Vitali Racing by TCF75. Assente il suo compagno di squadra Simone Saltarelli, numero 73, a causa di un infortunio rimediato a Le Mans. Da segnalare anche Gabriele Giannini (Honda Scuderia Improve FIrenze Motor). Per una griglia con quasi tutte le Case presenti.

Supersport - Anche la Supersport si annuncia combattutissima, con una forte presenza internazionale e piloti di grande esperienza. In pista piloti di caratura mondiale come Niccolò Antonelli (AltoGo), Glenn van Straalen (Black Flag Motorsport) e Lorenzo Dalla Porta (Promodriver), pronti a dare spettacolo in una delle categorie più competitive del campionato e che mette a confronto quasi tutte le case. Schierate infatti MV Agusta, Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda, Triumph. Tra i nomi di punta spicca Andrea Mantovani (Scuderia Dettorre), che quest’anno sarà impegnato a tempo pieno nel CIV senza le concomitanze del mondiale MotoE.

Moto3 - La Moto3 si prepara a regalare un nuovo capitolo della sfida internazionale, con il ritorno di Vicente Perez Selfa su 2Wheelspolito del GP Project 2Wheels, già campioni italiani insieme. Oltre al Politecnico di Torino, che in questo primo round schiererà anche la wild card Pablo Olivares, sarà presenta anche il Politecnico di Milano che porterà in griglia Mirko Gennai su Yamaha. Torneranno a combattere per il podio Sponga, Dal Bosco (entrambi We Race POS Corse), Baldi, Masili e Da Dalt (tutti MR Racing). Il Lucky Racing, team campione in carica, supporterà lo statunitense Joshua Raymond Jr.

Moto4 - Debutto per la nuova Moto4, che prende il posto della Premoto3. La categoria si presenta con una griglia monomarca tutta basata su Honda NSF250R, pronta a rappresentare il primo vero step formativo verso il professionismo e le competizioni internazionali. Ventisette i piloti a Misano. Forte presenza internazionale con corridori dalla spagna, Unai Garcia Ruiz (Lucky Racing), dalla Colombia Aznarez Bryan Gutierrez, dalla Polonia, Julia Jantarska (SM Corse – GEA Motorsport) e dalla Svizzera, Davide Dotta (Buccimoto). Tra gli italiani i PATA Talenti Azzurri: Luca Rizzi e Carlo Mastrosimone con We Race – POS Corse, Edoardo Savino, Simone Vianello e Lorenzo Fino tutti con Buccimoto. Sarà proprio la Moto4 a inaugurare una delle novità introdotte nel 2025 e confermate nel 2026: la Superpole Race, la gara sprint che si disputerà la domenica mattina e che, a ogni round, vedrà protagonista una categoria diversa. Da segnalare invece, tra le novità, il punto assegnato per il Best Lap in gara, che quest’anno sarà applicato a tutte le categorie.

Sportbike - Anche nel 2026 si prevede una griglia numerosa e competitiva, con oltre 30 partenti. Tra le novità spicca il ritorno al CIV di Emanuele Cazzaniga, al via con il team Roc’n’Dea su Yamaha, affiancato nel box da Alessandro Aguilar Carballo, al debutto nella categoria dopo il salto dalla Premoto3. Salto di categoria anche per il Pata Talento Azzurro Luana Giuliani, che inizierà una nuova avventura con il Team Rosso e Nero su Triumph. Tra i protagonisti da tenere d’occhio Alfonso Coppola (team MMP), Giacomo Zannoni (KRS Prodina Kawasaki), Oscar Nunez Roldan (2R Racing) e Paolo Grassia (Aprilia Chiodo Moto Racing), in una griglia che vedrà tutte le principali case motociclistiche rappresentate.

CIV Femminile - Il CIV Femminile 2026 si apre nel segno di una svolta tecnica e sportiva. La categoria debutta infatti con la nuova formula monomarca basata su Yamaha R7, una scelta che punta a garantire massima equità in pista e a valorizzare il talento puro delle pilote. La griglia si presenta più competitiva che mai e con un respiro sempre più internazionale. Tra le protagoniste attese spiccano le italiane Sara Cabrini, Aurelia Cruciani (entrambe con Gradara Corse) e il PATA Talento Azzurro Josephine Bruno (Trasimeno), affiancate da un gruppo azzurro ricco di giovani interessanti come Elisabetta Monti (Trasimeno), Beatrice Barbera (Sommariva Corse), Alessia Tonini e Ginevra Andrea Minelli (entrambe MBM). A rendere ancora più serrata la sfida ci penserà una concorrenza di alto livello con pilote provenienti da tutta Europa e non solo. Il campionato prenderà ufficialmente il via proprio da Misano, dando inizio a una stagione articolata su sei round nei principali circuiti italiani.