Motociclista 58enne muore in un incidente sull’A14 tra Pesaro e Fano

La circolazione procede con rallentamenti sulla prima corsia del tratto interessato

Incidente mortale lungo l'autostrada A14, in direzione sud, tra Pesaro e Fano. A perdere la vita è stato un motociclista italiano di 58 anni, residente in Emilia-Romagna. Il traffico procede comunque, ma in maniera rallentata sulla prima corsia.

L'episodio, riporta Ansa, si è verificato intorno alle ore 9, precisamente nel tratto autostradale della galleria Novilara. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, per i rilievi del caso e la messa in sicurezza del tratto stradale. Dalle ricostruzione pare si sia trattato di un incidente autonomo che si è rivelato mortale per lo stesso conducente della moto.