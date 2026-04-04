Motociclista cade sulla Marecchiese all'altezza di Ponte Messa: interviene l'elisoccorso

Alla guida un giovane di Savignano sul Rubicone

Incidente stradale questo pomeriggio (sabato 4 aprile), intorno alle 16, sulla strada Marecchiese in Alta Valmarecchia, a circa 3 km da Ponte Messa. In una giornata dal sapore tardo primaverile, con temperature massime sui 20°, tanti motociclisti hanno percorso la strada Marecchiese, per trascorrere il sabato pre-Pasqua nell'entroterra. Uno di questi, un giovane di circa 20 anni, di Savignano sul Rubicone, è caduto dalla sella della sua Kawasaki, senza che siano stati coinvolti altri mezzi, in località "La Macchia". Un incidente che ha richiesto l'intervento del personale del 118: il giovane era cosciente, ma è stato trasportato al Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Pennabilli e i Vigili del Fuoco di Novafeltria.